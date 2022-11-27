В Югре завершается программа «Женщина-лидер»

В Югре завершается очередная образовательная программа «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Ее проводит мастерская управления «Сенеж» (относится к АНО «Россия – страна возможностей») при партнерстве с правительством Югры, Фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и международным дискуссионным клубом «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров».

На нынешний поток заявки подала 461 женщина-лидер из УрФО, и них 175 были отобраны и разделены на 25 команд. Они в течение нескольких месяцев учились и параллельно работали над своими социальными проектами в самых разнообразных сферах – от экологии и поддержки людей пенсионного возраста до возрождения исторического наследия или профориентации подростков. По итогам образовательной программы эти проекты могут быть реализованы на практике, что принесет пользу и автономному округу, и всему Уралу.

«Благополучателями 97 созданных за два года работы программы проектов стали больше 40 тысяч человек. И эта цифра будет только расти», — подчеркнула проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж», координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

Еще на старте нынешнего потока «Женщина-лидер» Наталья Комарова объявила, что в феврале 2023 года пройдет конкурс, на котором разработанные участницами программы проекты смогут получить финансирование до миллиона рублей. «Мы увидим реальный социальный эффект от тех разработок, которые были инициированы в ходе образовательной программы, и сможем масштабировать его на другие регионы Уральского федерального округа и Российской Федерации. Поэтому мы уверены в том, что эта работа будет эффективна, продуктивна, а самое главное, что она продолжится и после завершения образовательного модуля», – отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.