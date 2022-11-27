В Югре представители бизнеса участвуют в экспертизе законов и правовых документов

Власти Югры привлекают бизнес-сообщество с работе, направленной на снижение коррупции и различных действий, несправедливо усложняющих работу предпринимателей. Этому вопросу было посвящено заседание комиссии по противодействию коррупции под председательством Натальи Комаровой.

В 2022 году в России был введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, поэтому в регионе вся профилактическая работа ушла в «онлайн». «В Югре действует единая официальная площадка для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов – Портал проектов нормативных правовых актов regulation.admhmao.ru. В настоящее время с применением функционала портала проводится шесть видов оценок и экспертиз, – рассказал замдиректора департамента экономического развития Владимир Утбанов. – Особенностью оценки регулирующего воздействия является вовлечение предпринимателей в процесс нормотворчества на стадии идеи проекта, оценку возможных последний его принятия. Так, за 10 месяцев 2022 года депэкономики совестно с предпринимателями в 29 проектах НПА устранены 92 положения, препятствующих ведению бизнеса, рекомендовано внесение изменений в трех региональных нормативно-правовых актах».

Опытом поделился один из самых продвинутых муниципалитетов в плане работы с бизнесом – Сургутский район. Там вообще все услуги для предпринимателей предоставляются в электронном виде, сроки максимально сокращены, лишние процедуры ликвидированы. «По результатам исследования, проведенного центром «Открытый регион», в Сургутском районе 92 процента опрошенных представителей бизнеса отмечают полное отсутствие либо устранение, упрощение административных барьеров в течение последних трех лет», – рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Отмечу, что в текущем году в адрес уполномоченного обращения от предпринимателей, содержащие сведения о коррупционных проявлениях при взаимодействии с органами власти и должностными лицами, не поступали», – резюмировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск.