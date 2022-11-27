Зимние автодороги готовят и обустраивают в Югре

К 25 декабря в Югре будут обустроены и готовы к эксплуатации 2 461 километр зимних автодорог, в том числе 23 километра ледовых переправ. Об этом рассказал директор управления автомобильных дорог региона Сергей Аксенов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под председательством губернатора.

«Ледовые переправы оборудуются постами регулирования движения, имеющими спасательные средства и средства связи. Дополнительно на сайте управления автомобильных дорог размещены памятки водителям, разработан порядок оперативного оповещения жителей Югры о ситуации на зимниках и ледовых переправах в зависимости от складывающихся погодно-климатических условий», – рассказал участникам совещания Сергей Аксенов.

По словам Натальи Комаровой, госконтракт по обустройству и содержанию зимников и ледовых переправ на три года получила компания «Северавтодор». На 24 ноября была исполнена треть объема для наступившего холодного сезона. Примечательно, что в этом году зимников будет больше – в Березовском районе появятся участки «Игрим – Светлый» (57 км) и «Хулимсунт – Агириш» (157 км), рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Для обеспечения безопасности людей на особом контроле должны быть мероприятия, направленные на исключение выезда транспортных средств на несанкционированные ледовые переправы, а также на зимние дороги и ледовые переправы, находящиеся в стадии подготовки. В связи с этим поручаю главам Березовского, Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов обеспечить решение этой задачи. Наш регион — это регион автомобилистов. В этой связи спрос с органов исполнительной власти, местного самоуправления будет жёстким. Безотказность выполнения запросов людей должна быть обеспечена. Работы должны вестись в круглосуточном режиме», – подчеркнула Наталья Комарова.