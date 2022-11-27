В Югре утвержден региональный инвестиционный стандарт

Внедрение регионального инвестиционного стандарта и улучшение инвестклимата обсудили в правительстве Югры. «В соответствие с федеральными требованиями в этом году в числе 33 регионов мы внедрили Региональный инвестиционный стандарт. Сейчас он проходит общественную приемку, нам важно оценить полученные результаты. В эту работу должны быть активно вовлечены муниципальные образования», – обратилась к коллегам Наталья Комарова.

По словам замгубернатора и директора департамента экономического развития Романа Генкеля, основная цель – создать максимально благоприятные условия для бизнеса. «Мероприятия сгруппированы по четырём направлениям: формирование благоприятной регуляторной среды, формирование эффективных институтов для бизнеса, обеспечение доступности инфраструктуры, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Большинство мероприятий плана сегодня выполнены, остальные находятся в высокой степени исполнения и будут завершены до конца года», – рассказал замгубернатора.

Кроме того, утверждена инвестиционная декларация Югры до 2026 года, работает инвесткомитет, а также свод правил – алгоритм, по которому требуется действовать бизнесу для получения различных разрешительных документов, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Есть и конкретные локальные решения. «Например, в этом году мы приняли решение о снижении региональной ставки налога на прибыль с 17 до 3 процентов для организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению права использования результатов интеллектуальной деятельности. В стране два региона приняли такое решение — это мы и Кемеровская область», – рассказала Наталья Комарова.

Напомним, что Югра два года подряд занимает и удерживает шестую строчку федерального рейтинга инвестиционной привлекательности.