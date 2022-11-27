Водитель «Газели» погиб после столкновения с бензовозом на югорской трассе

ДТП с погибшим произошло накануне, 26 ноября, на 35 км автодороги «Нягань-Талинка». По данным Госавтоинспекции ХМАО, грузовик, перевозивший цистерну с газом, выезжал с второстепенной дороги. В это время по главной двигалась «Газель». Большегруз не предоставил преимущество в движении, и «Газель» врезалась в середину цистерны.

«От удара произошло возгорание. Водитель «Газели» не успел выбраться и сгорел в кабине», - сообщила «Вестнику» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.