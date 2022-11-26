В ХМАО повысят плату за коммунальные услуги с первого декабря

В правительстве Югры утвердили повышение тарифов на услуги ЖКХ на 9% с 1 декабря 2022 года. Рост стоимости коснется теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и обращение с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили на очередном заседании 25 ноября.

«Одобрены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года в размере 9%, с 1 января по 31 декабря 2023 года – 0%. Утвержден план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда», – говорится в пояснительной записке по итогам заседания.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о переносе индексации тарифов на ЖКХ на 1 декабря текущего года.