Автозимники и ледовые переправы в ХМАО введут в эксплуатацию до 25 декабря

Зимние дороги и ледовые дороги в ХМАО введут в эксплуатацию до 25 декабря. По состоянию на 24 ноября, в регионе выполнено 33% от общего объема работ, сообщила губернатор округа Наталья Комарова в ходе заседания, посвященного обеспечению безопасности дорожного движения.

В регионе ведется работа по устройству и содержанию 2461 км зимних автодорог, в том числе 23 км ледовых переправ, уточнил директор окружного управления автомобильных дорог Сергей Аксенов. Обустройством и содержание зимних дорог и ледовых дорог в ХМАО занимается компания «Северавтодор», с которой региональные власти заключили трехлетний контракт.

По словам Натальи Комаровой, в 2022 году на территории Березовского района будет расширена сеть автозимников. По предложению граждан появится два новых участка: «Игрим — Светлый» протяженностью 57 км и «Хулимсунт — Агириш» длиной 157 км.