В ГИБДД ХМАО дали советы, как пешеходам и водителям передвигаться в морозы

В ХМАО установилась морозная погода. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь столбик термометра может опуститься до -40 градусов. В Госавтоинспекции округа дали советы, как пешеходам и водителям передвигаться в морозы.

Водителям следует быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и выполнять предписания дорожных знаков. Отправляясь в путь, необходимо проверить исправность автомобиля. Приближаясь к пешеходному переходу, заблаговременно снижать скорость и быть готовым к полной остановке. Следует помнить, что пешеходы могут неожиданно появиться на проезжей части, а без световозвращателей на одежде заметить таких пешеходов тяжело.

Неопытным водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП при ухудшении погодных условий, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем.

Пешеходам следует быть предельно осторожными при переходе проезжей части. Перед началом перехода необходимо остановиться и убедиться в том, что водители вас видят и готовы пропустить, и только после этого начинать движение. Также настоятельно рекомендуется прикрепить к одежде световозвращатели.

В случае непредвиденных обстоятельств на загородных автодорогах необходимо позвонить и сообщить о случившимся на телефон единой службы спасения 112.