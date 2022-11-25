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​Эксперты из Югры оценили президентский указ о традиционных ценностях

Вступил в силу указ о традиционных ценностях

​Эксперты из Югры оценили президентский указ о традиционных ценностях
Фото culture.ru

В России вступил в силу указ о традиционных ценностях, подписанный президентом. В нем утверждается, что именно они являются основой российского общества, позволяют защищать и укреплять суверенитет страны. В числе традиционных ценностей – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству.

«Сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей - самая важная и главная задача нашей страны. Нужно вернуться к своим корням и возродить духовные скрепы российского народа. В первую очередь - вера, патриотизм, долг перед Родиной, крепкая традиционная семья, наша история, уважение к главе государства, к родителям, единство народов», – такое мнение об указе высказал в разговоре с ugra-news.ruдиректор АНО Центр правовой поддержки граждан и гражданский инициатив «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин.

«Сегодня, традиционные семейные ценности, подвергаются давлению со стороны различных факторов, которые обусловлены проблемами общества. Это приводит к негативным последствиям. Согласно результатам социологического опроса, в 2021 году, мы видим, что традиционные семейные ценности у молодого поколения страны не являются ни первым, ни даже вторым приоритетом, а это не допустимо», – отмечает зампредседателя общественной палаты Югры Алсу Маганова.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 110, комментариев: 0
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