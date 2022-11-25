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Число новых заболевших ковидом в ХМАО выросло вдвое за сутки

120 новых случаев коронавируса выявили в Югре за сутки

Число новых заболевших ковидом в ХМАО выросло вдвое за сутки
Фото: pixabay

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 120 новых случаев коронавируса. Это вдвое больше, чем сутками ранее, когда было 58 заболевших. Новые случаи заражения зафиксированы в 17 муниципалитетах. Из них в Сургуте - 32, Кондинском районе - 14, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганске - 10. В других муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 9 новых заболевших.

«На момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Вылечились от ковида за сутки 73 человека, за весь период пандемии – 247 809. Умерли за весь период 2 594 пациента.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 131, комментариев: 0
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