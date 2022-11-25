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В Сургуте из окна 6 этажа выпал 10-летний мальчик

Мальчик выпал из окна шестого этажа в Сургуте - его доставили в больницу

В Сургуте из окна 6 этажа выпал 10-летний мальчик
Фото: pixabay

В Сургуте 24 ноября из окна шестого этажа выпал 10-летний мальчик. Прокуратура организовала проверку, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома по ул.30 лет Победы. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки при наличии оснований.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 69, комментариев: 0
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