В Югре принят бюджет на 2023 год – в чем его отличие от предыдущего

Одно из самых важных заседаний в году прошло у думы Югры. Законодательный орган в течение нескольких дней обсуждал и окончательно утвердил главный финансовый документ, который определяет параметры жизни всего региона – бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Как будет выглядеть окружная казна, и какие еще важные изменения приняли депутаты – в материале siapress.ru.

Для начала стоит отметить – из каких базовых показателей высчитывались доходы бюджета. Они у нас, как и у страны в целом, зависят от конъюнктуры сырьевого рынка. Поэтому расчет поступлений от работы нефтяников и газовиков был такой: добыча «черного золота» в регионе должна постепенно снизиться с 223 до 215 млн тонн в год, а цена за баррель должна быть не 80 долларов, как сейчас, а 65 долларов – при курсе от 68,1 до 72,2 рублей за доллар. То есть можно отметить исключительно осторожную и консервативную оценку предстоящих доходов.

Если говорить о конкретных цифрах, то они такие: в 2023 году округ ожидает 287,2 млрд рублей доходов (в течение двух лет они должны подрасти до 297,6 млрд рублей), а также 329,5 млрд рублей расходов (они так же вырастут, но меньше – до 332,4 млрд). То есть дефицит составит 42,3 млрд рублей, но он должен снизиться в течение двух лет до 34,8 млрд рублей, рассказала заместитель губернатора и директор департамента финансов Вера Дюдина. Как обычно, стоит отметить – дефицит бюджета не означает, что округ будет уходить в «минус». Несмотря на внушительность суммы, ее обеспечение заложено в финансовой и имущественной системе округа.

Бюджетная политика Югры сформирована так, что расходы казны на 99,5 процента расписаны по различным государственным программам. К их числу с 2023 года добавятся две – «Научно-технологическое развитие» и «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». В целом же почти три четверти бюджета (более 70 процентов) направлены на пять программ, которые обеспечивают социально-культурные потребности югорчан. На втором месте находятся программы блока «Развитие отраслей экономики» (12,6 процента бюджета). На третьем – «Эффективное управление региональными финансами и сбалансированное муниципальное развитие» (6,2 процента).

Если говорить об отдельных региональных проектах, то наиболее финансовоемкими в 2023 году стали «Региональная и местная дорожная сеть», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».

В 2023 году сразу на 15 процентов вырос т.н. «детский бюджет» – все, что связано с обеспечением качества жизни детей и их семей. На это округ направит почти 135 млрд рублей. Еще важный пункт расходов – межбюджетные трансферты, при помощи которых регион поддерживает муниципалитеты и дает им ресурсы на исполнение проектов и полномочий – на 2023 год придется рост этого показателя на 10 процентов, он достигнет уровня 118 млрд рублей. Дальше пойдет некоторое снижение – до 98,4 млрд рублей.

«Говоря об основных характеристиках бюджета, я считаю, что основной финансовый документ региона очень хороший и это подтверждают его абсолютные цифры. Он социально ориентированный, поскольку традиционно более 70 процентов бюджета имеет социальную направленность, – комментирует спикер думы Югры Борис Хохряков. – Так, он увеличился на 4 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений их федерального бюджета. В основном деньги направлены на строительство дорог, на переселение людей из аварийного фонда – это целевые средства. Я надеюсь, что в течение исполнения бюджета мы еще неоднократно будем получать помощь из федерального бюджета».

«Несмотря на дефицит, бюджет гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед жителями округа и реализацию мероприятий госпрограмм в сфере жилищной политики, модернизации дорожной инфраструктуры, строительства и реконструкции социальных объектов – школ, детсадов, больниц, спортивных учреждений», – отметил зампредседателя думы Югры Владимир Семенов.

Из других интересных пунктов – на дороги регионального и межмуниципального значения в бюджете выделено 20 млрд рублей. Округ профинансирует строительство и реконструкцию 22 школ, 3 детских садов, 10 спортивных учреждений, 22 объектов здравоохранения региона, продолжит строительство моста через Обь в районе Сургута. На программу пространственного развития из бюджета пойдут 600 млн рублей, на развитие ЖКХ и энергетики – более 7 млрд рублей, на жилищную сферу – 11 млрд рублей.

Стоит отметить и то, что в бюджете на 2023-2025 годы учтены предложения югорчан, собранные в региональной «Карте развития Югры» – народной программе «Единой России». Предложения по внесению в нее самых разнообразных инициатив собирались в 2021 году.

«Благодарю всех депутатов, которые активно принимали участие в обсуждении проекта документа на этапе его становления и сегодня приняли его. Но, как бы странно это не звучало, работа над бюджетом Югры на этом не закончилась, – обратился к коллегам председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политики Александр Колодич. – Это «живой» документ, который, в первую очередь, зависит от экономической ситуации в стране и мире. В основе принятого бюджета лежит базовый вариант развития событий, который имеет перспективу к увеличению доходной части. Эта практика не новая и мы постоянно возвращаемся к корректировкам финансового документа. Но даже уже утвержденные сегодня параметры бюджета вселяет определенную надежду на дальнейшее поступательное развитие региона при сохранении всех социальных обязательств».

В ходе заседания депутаты также приняли пакет поправок в различные региональные законы, касающиеся льгот – во многие из них ввели положения о поддержке югорчан, которые были мобилизованы, и их семьям. Так, например, в Югре будет расширен перечень родственников ушедших на сборы мужчин, которым полагается помощь – это будут не только дети, но пасынки, падчерицы, братья, сестры. Мобилизованные, в частности, будут освобождены от транспортного налога, а их семьи получат ряд компенсаций и мер поддержки – например, возможность получать бесплатную юридическую помощь.