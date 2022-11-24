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Дефицит югорского бюджета на 2023 год превысил 40 млрд рублей

Депутаты Думы ХМАО утвердили бюджет на следующий год

Дефицит югорского бюджета на 2023 год превысил 40 млрд рублей
Фото: pixabay

Депутаты ХМАО утвердили бюджет региона на следующий год. Сообщается, что доходы запланированы в размере 290 млрд рублей, расходы будут около 330 млрд рублей. Дефицит составит около 42 млрд рублей. Об этом рассказал спикер окружной Думы Югры Борис Хохряков. Он также отметил, что не стоит боятся столь огромного дефицита, так как правительство округа имеет резервы на покрытие необходимых расходов.

«Это позволит продолжать выполнять все те государственные программы, которые запланированы», — подчеркнул Хохряков.

По словам председателя Думы Югры, доходная часть бюджета ХМАО традиционно будет наполняться за счет налогов на прибыль, на имущество и на доходы физических лиц.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 286, комментариев: 0
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