Подходит к концу сбор заявок на конкурс эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы»

Приближается к завершению сбор заявок на конкурс эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы», в котором могут участвовать юные жительницы Урала в возрасте от 14 до 18 лет в рамках международного дискуссионного клуба JuniorEWF. Этот конкурс проходит в преддверии финала программы «Женщина-Лидер» на уровне Уральского федерального округа. Сбор конкурсных работ начался 8 ноября и продлится до 1 декабря, так что для потенциальных участниц времени осталось совсем немного.

Как пишет департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, участницами конкурса могут быть девушки 14-18 лет – победители олимпиад различного уровня, спортивных соревнований, художественных конкурсов, участники и победители различных хакатонов, форумов в сфере IT технологий, предпринимательства, креативных и творческих индустрий, научных форумов, различных кейс-чемпионатов, проявившие выдающиеся способности в различных областях деятельности.

Организаторы хотят увидеть в эссе участниц их идеи и предложения по поводу возможностей и перспектив северных регионов в одной из ключевых тем развития: IT-технологий, предпринимательство, наука, спорт и креативные и творческие индустрии. В каждой из этих тем будет одна победительница, которая получит диплом и приглашение на международный дискуссионный клуб JuniorEWF, запланированный в Ханты-Мансийске 6 декабря. Отправить свою работу можно на почту info@women-leaders.ru. Итоги будут опубликованы на сайте women-leaders.ru.

Конкурс «Женщина-Лидер» в УрФО проводит мастерская управления «Сенеж», действующая в АНО «Россия – страна возможностей», при поддержке Евразийского объединения женщин – региональных лидеров и департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.