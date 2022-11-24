В начале декабря Югра организует «Хантатон-2022»

Югра проведет VII конкурс для айтишников, дизайнеров и разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2022». Он состоится 3-4 декабря в Ханты-Мансийске в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В сущности, это будет 48-часовой марафон, в ходе которого участники будут выполнять задания организаторов, разрабатывая прототипы цифровых продуктов, а на кону – призовой фонд размером в миллион рублей, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

На участие в хакатоне приглашают представителей IT-индустрии как в личном качестве, так и в составе команд (максимум пять человек). Для участников от 14 до 22 лет предусмотрены варианты податься на номинации Profi или Junior. На мероприятии будут менторы – представители ведущих IT-компаний и государственных структур, курирующие цифровые направления. Они помогут участникам как в ходе разработки, так и на стадии презентации работ.

Заявки на «Хантатон-2022» принимаются до 30 ноября, регистрацию можно пройти на сайте мероприятия, с программой можно ознакомиться по ссылке, а в целом новости о событии можно читать в группе ВКонтакте.