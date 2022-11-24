16+
Логотип Сиапресс
USD  60,5043   EUR  62,2850  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?

Положительно 66.8%

Отрицательно 25.5%

Не знаю 0.9%

У меня нет детей школьного возраста 6.8%

Всего голосов: 235

Комментировать
0
Больше опросов

В Югре откроется кадровое агентство для подростков

В 2023 году в ХМАО планируют открыть кадровое агентство для трудоустройства детей до 18 лет

В Югре откроется кадровое агентство для подростков
Фото: siapress.ru

В марте 2023 года в Югре запланировано открытие проекта «Кадровое агентство для подростков». Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться во время каникул и во внеурочное время. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции.

«Все предложения исходят от запросов детей. Мы стараемся подготовить этот проект и дать возможность детям трудоустроиться. Создается специальная информационная платформа. На ней будет размещен весь перечень вакансий. Мы планируем, что у нас в регионе эта платформа начнут работу с 1 марта 2023 года. Она будет полезна как детям, так и их родителями и работодателям», — заявила Наталья Комарова

Отметим, что ранее список предлагаемых вакансий для подростков ограничивался уборкой улиц и озеленением. Новый проект будет включать расширенный список предложений о работе. В списке вакансий появятся специалист по копирайту, помощник ведущего метапрограмм, ассистенты звукооператора и другие.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:58, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутян подвел «Умный транспорт» 760
  2. Наталья Комарова не подтвердила информацию о банкротстве Utair 640
  3. В Сургуте 16 дорог к школам и детским садам стали безопаснее в 2022 году 623
  4. На жителей ХМАО заводят уголовные дела за незаконную рыбалку 587
  5. ​Югра станет председателем Северного форума в 2023-2025 годах 565
  6. Экс-участкового из Югры осудят за сокрытие преступлений 560
  7. В Югре появились фиксаторы нарушений на солнечных батареях 558
  8. ​Дума здорового человека 556
  9. ​Бюджет города Сургута – игра цифр 555
  10. Россияне оформили в октябре 471 000 загранпаспортов - это максимум с марта 551
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3837
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2854
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2453
  4. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2361
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2345
  6. В Югре потеплеет после крепких морозов 1946
  7. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1868
  8. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1855
  9. ​Не прелесть ли? 1768
  10. В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей 1631
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5221
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4849
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4033
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3943
  5. Почетный гражданин 3913
  6. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3887
  7. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3837
  8. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3498
  9. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3356
  10. Дом для всех 3235

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика