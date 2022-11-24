В 2023 году в ХМАО планируют открыть кадровое агентство для трудоустройства детей до 18 лет

В марте 2023 года в Югре запланировано открытие проекта «Кадровое агентство для подростков». Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться во время каникул и во внеурочное время. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции.

«Все предложения исходят от запросов детей. Мы стараемся подготовить этот проект и дать возможность детям трудоустроиться. Создается специальная информационная платформа. На ней будет размещен весь перечень вакансий. Мы планируем, что у нас в регионе эта платформа начнут работу с 1 марта 2023 года. Она будет полезна как детям, так и их родителями и работодателям», — заявила Наталья Комарова

Отметим, что ранее список предлагаемых вакансий для подростков ограничивался уборкой улиц и озеленением. Новый проект будет включать расширенный список предложений о работе. В списке вакансий появятся специалист по копирайту, помощник ведущего метапрограмм, ассистенты звукооператора и другие.