9 миллиардов рублей запланировали муниципалитеты ХМАО на подготовку к отопительному сезону

Югра на 100% готова к отопительному сезону. Подготовка объектов электроэнергетики завершена. Отопительный период в регионе проходит в штатном режиме, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ не зафиксировано. Информация об этом была озвучена в ходе заседания с участием губернатора Натальи Комаровой. На мероприятии обсуждалась готовность муниципалитетов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

«В соответствии с информацией, предоставленной муниципалитетами, уровень готовности объектов к осенне-зимнему периоду составляет 100 %, что подтверждено выдачей 41 паспорта готовности муниципальных образований. В текущем году заменены ветхие сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 77 километров, что также составляет 100 % от плана», — сообщил заместитель директора департамента строительства и ЖКК Югры Виталий Фенский.

Он добавил, что на подготовку к отопительному сезону муниципалитеты ХМАО запланировали 9 млрд рублей. Из них 6 млрд — средства субъектов электроэнергетики, 341 млн — бюджета региона, 638 млн — муниципальных образований и 2,4 млрд — предприятий коммунального комплекса.

Наталья Комарова отметила, что работа по обеспечению безотказности теплоснабжения социально значимых объектов должна быть на особом контроле. «Каждое обращение югорчан необходимо отрабатывать оперативно, с обеспечением требуемого качества коммунальных услуг», — подчеркнула глава региона.