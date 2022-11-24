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В Югре не планируют вводить единую школьную форму

В правительстве ХМАО не намерены вводить единую школьную форму

В Югре не планируют вводить единую школьную форму
Фото: siapress.ru

В правительстве Югры не рассматривают введение единой школьной формы для учителей и для школьников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента образования и науки ХМАО Алексея Дренина.

«Министр это недавно озвучил публично как намерение, но больше ничего не происходило. Сейчас форма — полномочия самой школы. В большинстве школ она есть, но не единая для всех, а у каждой школы своя», — рассказал Алексей Дренин журналистам информационного агентства.

Отметим, что ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести единую школьную форму.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 82, комментариев: 0
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