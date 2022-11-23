В ХМАО бывший участковый полиции пойдет под суд за злоупотребление должностных полномочий

Бывший участковый полиции поселка Кондинское предстанет перед судом за злоупотребление должностных полномочий. Экс-полицейский более года скрывал продажу немаркированной алкогольной продукции в одном из магазинов поселка. Также обвиняемого подозревают в сокрытии преступлений местного жителя, совершившего покушение на убийство своей сожительницы и малолетнего ребенка, нанеся тяжкий вред здоровью мальчика.

«В результате небрежного отношения к службе обвиняемый не пресек хранение указанным жителем огнестрельного оружия, которое мужчина применил при совершении покушения на убийство в отношении своей сожительницы и малолетнего ребенка, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Кроме того, сотрудник полиции способствовал оформлению поддельных договоров купли-продажи двух ружей, а также сам незаконно хранил гладкоствольные ружья в условиях, не обеспечивающих их сохранность, безопасность и не исключающих доступ к ним посторонних лиц», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее в Сургуте вынесли приговор бывшим наркополицейским за серию преступлений.