Трое югорчан стали фигурантами уголовных дел за незаконную рыбалку

Трое жителей Кондинского района стали фигурантами уголовных дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Их поймали на ловле рыбы с помощью запрещенных орудий лова в местах нереста пеляди, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.

Так, 62-летний мужчина выловил с помощью сети из озера Сырковое 36 особей пеляди, 22 особи карася, двух окуней и одну щуку. Второй подозреваемый добыл с помощью сети 12 особей пеляди и одного карася.

«Фигурант третьего уголовного дела, находясь на 375 километре реки «Конда», с помощью лодки и капроновой сети выловил 22 щуки, 21 карася, 2 окуня, 2 плотвы и одного язя», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 136 тысяч рублей.