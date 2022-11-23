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Наталья Комарова не подтвердила информацию о банкротстве Utair

Слухи о возможном банкротстве авиакомпании Utaur опровергла губернатор Югры

Наталья Комарова не подтвердила информацию о банкротстве Utair
Фото: utair.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова не подтвердила информацию о возможном банкротстве авиакомпании Utair из-за проблем с субсидиями от Росавиации. По этому поводу она высказалась в ходе ежегодной пресс-конференции.

«По официальным данным, у компании Utair этих трудностей на сегодняшний день нет. Росавиация не предъявляет претензий по выполнению этого соглашения. Авиакомпания считает, что она справится с условиями. Рисков о том, что ей придется где-то изыскивать больше четырех млрд рублей нет, – рассказала глава округа. – Более того, по результатам 2021 года, даже с учетом проблем, которые были объективно во всем мире по авиаперевозкам, компания закончила с доходом».

Наталья Комарова также отметила, что правительство ХМАО ежегодно выделяет компании субсидии на авиаперевозки и дотацию билетов.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 79, комментариев: 0
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