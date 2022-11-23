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​Югра станет председателем Северного форума в 2023-2025 годах

Губернатор Югры провела встречу с директором Северного форума

​Югра станет председателем Северного форума в 2023-2025 годах
Фото admhmao.ru

Югра станет председателем Северного форума в 2023-2025 годах. Предложение об этом приняла Наталья Комарова в ходе рабочей встречи с директором секретариата форума Владимиром Васильевым, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Проделана значительная совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме в ходе консультативного совещания региональных координаторов Северного форума вы предложили кандидатуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в качестве председателя Северного форума на 2023-2025 годы. Готовы принять это предложение. В этой связи считаю актуальным обсудить направления нашей совместной работы», – сказала глава Югры.

По словам Владимира Васильева, заявки на участие в Северном форуме пришли от 100 различных стран и регионов России. «Мы вместе со всей страной сегодня рассматриваем разворот в международных отношениях в сторону Азии. В частности, намечаются более тесные контакты с Республикой Корея. Кроме того, мы знаем, что у Югры налажены хорошие связи с Китаем, странами СНГ, в этом направлении мы рассчитываем на опыт автономного округа. В свою очередь, у нас есть окно возможностей по созданию условий для выхода российских регионов на международный уровень», – отметил директор Северного форума.

Эта рабочая встреча состоялась на полях международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который проходит в эти дни в Когалыме.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 42, комментариев: 0
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