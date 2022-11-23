Шесть комплексов фотовидеофиксации на солнечных батареях установили в ХМАО

В ХМАО появились шесть комплексов фотовидеофиксации, работающих на солнечных батареях. Они установлены на пяти региональных трассах, сообщает телеграм-канал «Безопасные качественные дороги».

«Камеры работают от альтернативного источника питания — солнечной батареи. Они не требуют присоединения к электричеству и передают информацию по каналам беспроводной связи», - говорится в сообщении.

Места монтажа элементов комплексов были определены на основе анализа аварийности и с учетом предложений Госавтоинспекции. Фиксаторы нарушений установлены на автодорогах: «Сургут – Нижневартовск», «Сургут – Лянтор», «Нефтеюганск – Левый берег реки Обь» и «Талинка – Советский».

Статистика показывает: на всех участках, где установлены такие камеры, отмечается снижение аварийности.