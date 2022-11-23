Пенсионерка из Нефтеюганска отдала мошенникам все свои сбережения ради спасения правнука

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 80-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

Установлено, что пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что правнук женщины якобы попал в ДТП, и, чтобы на него не завели уголовное дело, необходимо срочно передать деньги. После этого пенсионерке позвонил ее «правнук», который подтвердил слова «сотрудника правоохранительных органов».

«Женщина испугалась за родственника и передала пришедшему курьеру все личные сбережения в сумме 880 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.