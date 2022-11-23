16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6566   EUR  62,1774  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорская пенсионерка отдала мошенникам почти 900 тысяч ради спасения правнука

Пенсионерка из Нефтеюганска отдала мошенникам все свои сбережения ради спасения правнука

Югорская пенсионерка отдала мошенникам почти 900 тысяч ради спасения правнука
Фото: pixabay

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 80-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

Установлено, что пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что правнук женщины якобы попал в ДТП, и, чтобы на него не завели уголовное дело, необходимо срочно передать деньги. После этого пенсионерке позвонил ее «правнук», который подтвердил слова «сотрудника правоохранительных органов».

«Женщина испугалась за родственника и передала пришедшему курьеру все личные сбережения в сумме 880 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:49, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 696
  2. Нижневартовск обогнал Тюмень по качеству жизни 535
  3. Советник председателя думы Сургута ушла в отставку 527
  4. В думе Сургута сообщили об увеличении доходной части бюджета на полмиллиарда 512
  5. «Ведомости»: высокопоставленным депутатам повысят зарплаты 493
  6. В Югре растет заболеваемость ОРВИ, в школах и детсадах вводят карантин 481
  7. Максиму Слепову вручили награду от ОНФ 469
  8. Сургутский район обозначил стратегию на ближайшие семь лет 461
  9. ​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа 434
  10. В Сургуте предложили строительство спорткомплекса по концессии в 2023 году 380
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3723
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2718
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2373
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2265
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 2027
  6. В Югре потеплеет после крепких морозов 1877
  7. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1772
  8. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1733
  9. ​Ещё бы одну школу 1595
  10. В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей 1550
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5135
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4744
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4251
  4. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3949
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3877
  6. Почетный гражданин 3843
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3823
  8. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3723
  9. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3414
  10. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3271

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика