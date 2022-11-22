Губернатор Югры обозначила перспективы развития этнотуризма в регионе

Одной из важных особенностей Югры с точки зрения территории, привлекательной для туристов, является этнотуризм. Об этом сказала Наталья Комарова в ходе пресс-подхода на площадке VII международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». «Это уникальная черта, присущая нашему региону. Именно поэтому необходимо заниматься развитием данного направления туристической деятельности, включая туристические маршруты, гастрономические туры», – цитирует главу автономного округа департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

По словам Натальи Комаровой, в работу по развитию этнотуризма включены 114 стойбищ – их ежегодно посещают более 140 тысяч туристов. В целом программа по развитию этой сферы деятельности с 2020 по 2022 год привела к росту численности неорганизованных туристов с 70 до 120 тысяч человек.

Этому помогло соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Югрой, Москвой и ЛУКОЙлом. Благодаря ей произошел обмен экскурсионными группами школьников. Также автономный округ включился в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По ней локальные и бесплатные турпоездки по региону уже совершили три тысячи учащихся, и до конца года так прокатятся еще две тысячи школьников.