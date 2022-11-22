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​В течение года Наталья Комарова дала почти 350 поручений в прямом эфире. Как их выполняли

Губернатор Югры в прямом эфире проверила поручения, данные в течение года

​В течение года Наталья Комарова дала почти 350 поручений в прямом эфире. Как их выполняли
Фото admhmao.ru

В течение нескольких лет прямые эфиры Натальи Комаровой стали обычной практикой, которая имеет место почти каждую неделю – десятки раз в год. В ходе каждого такого эфира, будь он посвящен какой-то конкретной теме или вопросам отдельного муниципального образования, раздаются многочисленные поручения. А их исполнение нужно контролировать и проверять – именно этому был посвящен очередной онлайн-разговор губернатора Югры с жителями округа. «С января 2022 года мы провели с вами в эфире 123 часа 40 минут, обсудили 760 вопросов. По итогам этих встреч мною было дано 346 поручений. Вместе проверим их исполнение», – так сама Наталья Комарова анонсировала этот эфир.

В начале этого разговора глава региона отметила, что на сегодня исполнено 240 поручений из этого большого пула, еще порядка 50 оказались не выполненными в срок. Вопросы, которые губернатор и ее аудитория подвергли ревизии, касались множества направлений – ЖКХ, общественного транспорта, благоустройства, переселения из ветхого жилья и так далее.

Много вопросов ожидаемо касалось Сургута – в конце концов, там живет около четверти всех югорчан, так что глава города Андрей Филатов подключался к разговору неоднократно. Обзор начался с поручения, согласно которому в Сургуте должен быть организован онлайн-доступ к информации о работе снегоуборочной технике. К установленному дедлайну 1 сентября выполнить его не успели, но, как ответил Андрей Филатов, сейчас эта система функционирует в тестовом режиме, и должна быть запущена в своем релизном состоянии 14 декабря.

Властям Сургута так же было поручено создать сервис, через который жители смогли бы наблюдать за движением общественного транспорта. Это выполнено – по словам Андрея Филатова, у жителей города есть приложение «Умный транспорт», так же подробное расписание автобусов расположено на каждой остановке, а еще в скором времени движение общественного транспорта будет интегрировано в популярное приложение 2ГИС. Параллельно город занимается заменой старых остановочных павильонов и повышает качество и защищенность от вандалов существующих.

Вопрос об остановках задала жительница поселка МО-94, которой нужно идти до ближайшей точки посадки в автобус целых 500 метров. Глава города пообещал решить этот вопрос так, чтобы от поселка до ближайшей остановки было не более 180 метров.

Разумеется, было множество вопросов и из других городов. Например, в Урае власти не успели к 1 октября расселить аварийный дом. Глава города Тимур Закирзянов объяснил, что сейчас администрация сносит деревянные дома, в работе находится 11 квартир, есть трудности с четырьмя жильцами, которых не устраивают условия переселения.

В Нижневартовске благодаря вмешательству губернатора произошло быстрое и удобное переселение супругов-инвалидов Трухиных, которые из-за отсутствия в их доме безбарьерной среды чуть ли не годами не выходили на улицу. Сейчас их благополучно переселили в другое жилье из маневренного фонда. Собственно, Наталья Комарова узнала об этой проблеме в середине октября во время эфира, посвященного Нижневартовску, и дала поручение главе города. Выполнено оно было буквально за две недели. Правда, сейчас губернатора не устроил тот факт, что Трухиных отправили в маневренную квартиру – она поручила обдумать вопрос и дать вартовчанам постоянное жилье.

Так же по ходу эфира закрывались некоторые насущные проблемы жителей в отдельных муниципалитетах. Например, в Пыть-Яхе отчитались об устранении нарушений проведенного капремонта в одном из домов микрорайона №2. В Лангепасе установили опоры освещения и светильники на улице Ленина. В Междуреченском к 15 декабря устранят протечку кровли в спортивном комплексе. В больнице Радужного установили новый компьютерный томограф. В Нягани купили 22 новых автобуса и вскоре модернизируют маршрутную сеть.

Эфир «Обратная связь» продлился почти полтора часа, но его популярность оказалась довольно высокой – если, например, онлайн-встречи с жителями муниципалитетов собирали по 40-70 тысяч просмотров, то нынешний разговор в сети ВКонтакте посмотрели больше 200 тысяч раз.

В финале ведущие еще раз подчеркнули, что каждый вопрос, заданный югорчанами в ходе эфира, будет отправлен на проработку в профильные структуры региональной и муниципальной власти, а также Центра управления регионом.


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Сегодня в 19:11, просмотров: 38, комментариев: 0
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