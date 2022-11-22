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Автоинспекторы Югры спасли краснокнижную птицу

Сотрудники ГИБДД в ХМАО спасли сову из Красной книги

Автоинспекторы Югры спасли краснокнижную птицу
Фото: УМВД Югры

В поселке Нижнесортымский старший лейтенант полиции Олег Коваленко и лейтенанта полиции Виктор Ляшенко во время патрулирования заметили на дорожном ограждении сову. Позже сотрудники ГИБДД обнаружили, что птица безуспешно пытается взлететь.

«Лейтенанты вышли из патрульного автомобиля и направились к пернатой. Увидев, что у нее опалены крылья и хвост, приняли решение отвезти ее в ветеринарную клинику. Врач, осмотрев птицу сказал, что данный вид полярной совы занесен в Красную книгу. Ближайшее время она будет находиться в клинике, под присмотром специалистов ветеринарного участка, а после восстановления перьев – отпущена в среду обитания», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее автоинспекторы Югорска помогли замершему на трассе дальнобойщику.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 130, комментариев: 0
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