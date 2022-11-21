Каждый четвертый работающий югорчанин получает свыше 100 тысяч рублей, выяснили исследователи

Югра заняла 8 место в рейтинге регионов по доле работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч. Расчеты произвели эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики по средним зарплатам в регионах за год (с сентября 2021 по август 2022 года).

Согласно результатам исследования, каждый четвертый работающий житель ХМАО (25%) получает 100 тысяч рублей и больше. Доход в размере меньше 20 тысяч рублей - всего у 2% населения округа. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе - 45 – 100 тысяч рублей.

«Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40 процентов работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия», - отметили авторы исследования.