В ХМАО потушили 55 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 55 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 70 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (44), в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства (12). На воде зафиксировано 2 происшествия», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.