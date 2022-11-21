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В Югре участились возгорания строений

В ХМАО потушили 55 пожаров за неделю

В Югре участились возгорания строений
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 55 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 70 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (44), в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства (12). На воде зафиксировано 2 происшествия», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 80, комментариев: 0
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