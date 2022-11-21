За минувшие выходные в Югре произошло 12 ДТП с четырьмя погибшими

В эту субботу, 19 ноября, на автодороге «Югра» в Советском районе произошла автоавария, в которой скончались четверо пассажиров до приезда скорой помощи.

«Около 16:30 на 413 км автодороги «Югра» в Советском районе произошло столкновение двух транспортных средств «Kia» и «Datsun». В автоаварии оба водителя получили травмы, три пассажира автомобиля «Kia» и один пассажир транспортного средства «Daisun» погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», – поделились подробностями аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали 12 ДТП, в которых четыре человека погибли и 14 – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.