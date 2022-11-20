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Чипированием и вакцинацией бездомных животных в Югре займутся бюджетные ветклиники

Власти Югры возложили обязанности по уходу за бездомными животными на бюджетные ветклиники

Чипированием и вакцинацией бездомных животных в Югре займутся бюджетные ветклиники
Фото: unsplash.com

Стерилизовать, прививать и чипировать бездомных животных в автономном округе теперь будут государственные ветеринарные клиники, такое решение вынесло правительство Югры. По словам властей, теперь эти функции будет выполнять бюджетное учреждение «Ветеринарный центр».

«Таким образом, их будут реализовывать государственные клиники ветцентра», – отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В свою очередь руководитель ветеринарной службы автономного округа Алексей Зуев уточнил, что принятое решение будет способствовать уменьшению затрат регионального бюджета на стерилизацию, чипирование и вакцинацию безнадзорных животных и постановке их на учет.


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20 ноября в 14:02, просмотров: 814, комментариев: 0
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