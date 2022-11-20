Смертельная автоавария произошла в Югре накануне

Страшное ДТП произошло накануне вечером в ХМАО. По информации силовиков, в Советском районе произошло столкновение двух иномарок. Четверо скончались от полученных трав на месте происшествия.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, пассажир автомобиля «Датсун» и три пассажира «Киа Сид» погибли, а водители автомобилей получили травмы различной степени тяжести», – сообщается в телеграм-канале «Полиция Югры».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.