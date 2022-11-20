16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3741   EUR  62,4484  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале

Два театра из ХМАО показали свои спектакли на Большом Детском фестивале

Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале
Фото: БДФ-навигатор

Два театра из Югры стали участниками V Большого Детского фестиваля. Это Летучий театр (они поставят спектакль «Песня детям Севера звучащая») и Ханты-Мансийский театр кукол (с представлением «Снежная Королева»). Также состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг, мастер-классы и многое другое.

Отмечается, что любой желающий может зайти на страницы фестиваля и найти там максимально полную информацию обо всех проектах – участниках БДФ. Видеозаписи спектаклей, рецензии, интервью с режиссерами, фотографии – из самых разных паззлов собирается цельная картина того, каким был тот или иной спектакль, кто его создавал и кто в нем работал.

«Жизнь спектакля, как правило, очень коротка. Он живет здесь и сейчас, а потом безвозвратно уходит в историю. Одна из задач проекта «Навигатор» продлить его существование, сохранить навсегда, хотя бы в видеозаписи. География спектаклей, которые принимают участие в фестивале, огромна. Не всегда есть возможность посмотреть спектакль в стенах его родного театра. Наш спецпроект поможет в этом. Видеоверсии лучших спектаклей для детей станут доступными для просмотра из любой точки страны», – художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:00, просмотров: 58, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1061
  2. В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей 869
  3. В Сургуте отменили цирковое выступление с Хагги Вагги 775
  4. В Сургуте завершили благоустройство городской теплотрассы 768
  5. Коммунальные службы Нягани перешли на круглосуточный режим 690
  6. Югорчанка хотела купить телевизор, но перевела деньги мошенникам 581
  7. Что нужно знать об электронном больничном? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 567
  8. За сутки в Югре выявили 91 заболевшего ковидом 539
  9. 31% югорчан высказался за «трудовую мобилизацию» студентов 183
  10. Бывший руководитель «Союза молодежи Сургута» признан иноагентом 181
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3163
  2. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 2606
  3. ​Еще одна метастаза 2280
  4. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2084
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 1943
  6. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 1934
  7. ООН: Численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек 1780
  8. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1766
  9. Форум «Комунада» для творческой молодежи пройдет в Сургуте 1726
  10. В Югре потеплеет после крепких морозов 1594
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10717
  2. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4881
  3. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4368
  4. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 4296
  5. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4059
  6. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3684
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3637
  8. Почетный гражданин 3632
  9. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3630
  10. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3163

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика