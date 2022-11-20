Два театра из ХМАО показали свои спектакли на Большом Детском фестивале

Два театра из Югры стали участниками V Большого Детского фестиваля. Это Летучий театр (они поставят спектакль «Песня детям Севера звучащая») и Ханты-Мансийский театр кукол (с представлением «Снежная Королева»). Также состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг, мастер-классы и многое другое.

Отмечается, что любой желающий может зайти на страницы фестиваля и найти там максимально полную информацию обо всех проектах – участниках БДФ. Видеозаписи спектаклей, рецензии, интервью с режиссерами, фотографии – из самых разных паззлов собирается цельная картина того, каким был тот или иной спектакль, кто его создавал и кто в нем работал.

«Жизнь спектакля, как правило, очень коротка. Он живет здесь и сейчас, а потом безвозвратно уходит в историю. Одна из задач проекта «Навигатор» – продлить его существование, сохранить навсегда, хотя бы в видеозаписи. География спектаклей, которые принимают участие в фестивале, огромна. Не всегда есть возможность посмотреть спектакль в стенах его родного театра. Наш спецпроект поможет в этом. Видеоверсии лучших спектаклей для детей станут доступными для просмотра из любой точки страны», – художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.