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31% югорчан высказался за «трудовую мобилизацию» студентов

Югорчане высказали свое мнение о «трудовой мобилизации» стуентов

31% югорчан высказался за «трудовую мобилизацию» студентов
Фото: СурГПУ

Каждый третий экономически активный житель ХМАО высказался за «трудовую мобилизацию» студентов (31%). Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 31%, передает портал SuperJob. По мнению респондентов, это позволит будущим специалистам набраться опыта.

При этом 36% жителей югорчан высказались против «трудовой мобилизации» студентов. Они считают, что лучше привлекать на освободившиеся места безработных. Кроме того, обучающиеся не смогут полноценно заменить опытного сотрудника.

Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 32%, 36% затруднились с оценкой инициативы.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 40, комментариев: 0
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