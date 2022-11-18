В ХМАО ввели запрет на бесконтрольный выгул животных

В ХМАО утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании окружного правительства, сообщает телеканал «Югра-ТВ».

Югорчанам запрещается выпускать питомцев на улицу без присмотра и контроля. Также запрещается выгул животных, если хозяин находится в состоянии опьянения. За нарушения предусмотрен штраф – от 500 руб. до 5 тыс. рублей. К административной ответственности нарушителей смогут привлекать специалисты Ветеринарной службы и члены специальных комиссий при администрациях муниципалитетов.

Ответственность за нарушения распространяется и на владельцев не самых распространенных животных. «Это куньи, енотовидные, другие псовые. Соответственно за выгул данных животных без определённых условий, то есть бесконтрольно, также установлена административная ответственность. Ну и ещё одна ответственность у нас установлена за повторное нарушение, естественно, что штраф будет существенно больше», - сообщил изданию руководитель Ветеринарной службы Югры Алексей Зуев.