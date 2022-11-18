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​Автозимники в ХМАО могут запустить раньше срока

Зимние дороги и ледовые переправы в ХМАО могут открыть раньше срока

​Автозимники в ХМАО могут запустить раньше срока
Фото: transport_hmao

Зимние дороги и ледовые переправы в ХМАО могут открыть раньше запланированного срока, если в округе сохранятся морозы. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.

«В прошлом году было обилие снегопада, тепло. Прошлый сезон был очень трудный. В этом году пока нормально. На данный момент погода благоприятная и работы ведутся, будем стараться закончить раньше. Предварительно, на 10 дней раньше часть зимников может быть открыта», — цитирует Хорева Ura.ru.

По его словам, первыми по плану откроют зимники в Ханты-Мансийском районе. 1 декабря введут в эксплуатацию зимник по маршруту Ханты-Мансийск — Белогорье, а 13 декабря - зимник по маршруту Белогорье — Луговской.

Столбик термометра в ХМАО уже опускался до -32 градусов. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается до -7 до -15 градусов.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 112, комментариев: 0
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