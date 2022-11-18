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Взносы за капремонт в Югре вырастут больше чем на 12%

Стало известно, сколько будут платить югорчане за капремонт в новом году

Взносы за капремонт в Югре вырастут больше чем на 12%
Фото: kapremontugra.ru

В Югре с 1 января 2023 года увеличится взнос на капремонт. Повышение составит 12,9%. Об этом сообщают представители регионального Фонда капитального ремонта.

Таким образом, минимальные новые цены будут:

  • для собственников помещений в деревянных многоквартирных домах 10 рублей 55 копеек,
  • для жильцов панельных домов без лифтов собственники 14 рублей 90 копеек,
  • в панельных домов с лифтом 17 рублей 10 копеек,
  • иных домов с лифтом 15 рублей 25 копеек,
  • домов, где лифта нет 13 рублей 25 копеек,
  • домов, где лифты имеются в отдельных секциях или подъездах 14 рублей 90 копеек,
  • домов домах с наличием лифтов в отдельных секциях (подъездах) 13 рублей 25 копеек.

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Сегодня в 14:03, просмотров: 103, комментариев: 0
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