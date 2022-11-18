Власти Югры отменили обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий

В Югре отдельным категориям граждан теперь не обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отмена постановления округа касается людей, которые находятся в группе риска: работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники транспорта, коммунальной сферы, сферы предоставления услуг, государственные и муниципальные служащие, вахтовики, люди с хроническими заболеваниями, лица, подлежащие призыву на военную службу, пожилые в возрасте 60 лет и старше, а также трудовые мигранты.

«Признать утратившим силу: Постановление Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре от 08.10.2021 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», – говорится в документе.

Напоминаем, ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова распустила оперштаб по коронавирусу из-за низкой заболеваемости.