При столкновении автомобилей в Ханты-Мансийске пострадали два ребенка

Накануне, 17 ноября, на улице Анны Коньковой в Ханты-Мансийске произошла авария, в которой пострадали четырехлетний мальчик и двухмесячная девочка. Следует отметить, что младенец перевозился на руках у отца, то есть без автолюльки.

«27-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с транспортным средством «Ивеко», под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Toyota», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних.