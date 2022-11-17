Потепление придет в Югру на смену крепким морозам

В Югре после сильных морозов до -30 градусов ожидается потепление. Согласно прогнозам синоптиков, завтра днем столбик термометра покажет 12-17 градусов, ночью -22-27 градусов. В субботу прогнозируется -13-18 градусов днем и -15-20 градусов ночью. В воскресенье ожидается -7-12 градусов в дневные часы и -13-18 градусов в ночные.

Также синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Ветер со скоростью 7-12 м/с подует с запада.

Следующая неделя, по данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет снежной. Столбики термометра будут колебаться от -10 до -22 градусов днем и от -17 до -25 градусов ночью.