Прокуратура отправила в суд коммунальщиков, которые сливали сточные воды в реку

В Пойковском муниципальное предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало сточные воды в протоку Очимкина без разрешения. Решить проблему удалось через суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» осуществлялась эксплуатация канализационных очистных сооружений с последующим сбросом сточных вод в протоку Очимкина. При этом у предприятия отсутствовали необходимые разрешения на сброс загрязняющих веществ, а также утвержденные в установленном порядке нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием обязать юрлицо устранить выявленные нарушения. Суд иск удовлетворил. Решение суда было исполнено в полном объеме.