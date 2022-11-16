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В Югре снизились цены на ряд товаров и продуктов

В магазинах ХМАО подешевела техника и стройматериалы

В Югре снизились цены на ряд товаров и продуктов
Фото: unsplash.com

В Югре подешевел ряд непродовольственных товаров и продуктов. Заметное снижение цен коснулось одежды, бытовой техники, и стройматериалов. Об этом сообщили в отделении Центробанка в Тюменской области.

«В сегменте непродовольственных товаров из-за сдержанного потребительского спроса и налаживания параллельного импорта в регионе заметно снизились цены на одежду, обувь, телевизоры, и смартфоны. Кроме того, стали дешевле стройматериалы из древесины по причине расширения предложения – крупный югорский производитель сократил экспорт и увеличил поставки на региональный рынок», — отметили в ведомстве.

Также, эксперты фиксируют снижение стоимости на овощи борщевого набора. Помимо этого, специалисты Центробанка отмечают, что индекс потребительских цен в ХМАО на 12,6% ниже, чем в целом в РФ.


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Сегодня в 18:31, просмотров: 142, комментариев: 0
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