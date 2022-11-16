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Компании из ХМАО отказываются от проведения новогодних корпоративов

Каждая девятая компания Югры отказалась от новогоднего корпоратива, каждая четвертая отметит праздник в офисе

Компании из ХМАО отказываются от проведения новогодних корпоративов
Фото: pixabay

Каждая девятая компания из ХМАО приняла решение не проводить новогодний корпоратив. Каждая четвертая намерена отметить праздник в офисе. 21% организаций намерены арендовать для корпоратива ресторан. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob. По оценке сервиса, отказ от корпоратива или сокращение трат на него связано в основном с непростой экономической ситуацией. Уточняется, что треть опрошенных еще не определились, будет корпоратив или нет.

В целом по России провести корпоративный праздник в офисе намерены 24% работодателей, 19% рассчитывают сделать это в ресторане, 2% отметят Новый год с коллегами за городом. Отмечается, что в прошлом году из-за сложной экономической ситуации от торжеств по случаю окончания года отказались 12% компаний.

Ранее сообщалось, что две трети (63%) российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. 37% компаний планируют выплату: из них 21% рассчитывают поздравить всех работников, а 16% дадут премии лишь некоторым.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 141, комментариев: 0
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