​После обращения губернатора прошел стратегический форум «Команда Югры»

Минувшая неделя в Югре ознаменовалась большим «сдвоенным» событием – ежегодным отчетом о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам, представителям общественности губернатора Натальи Комаровой, а также последующей стратегической сессии «Команды Югры». Разумеется, там нашлось важное место Сургуту как экономической столице региона.

Вообще надо понимать, что обращение губернатора – это не просто речь, составленная по определенной структуре и правилам, а особый формат политико-правового документа, который определяет стратегию развития автономного округа. Там отражены ключевые приоритеты, программные цели и задачи для органов власти разного уровня на 2023 год и на более далекую перспективу.

Глава Сургута Андрей Филатов по итогам речи поделился мнением о роли нашего города в больших процессах, описанных главой региона: «В Сургуте реализованы или реализуются десятки социально-значимых проектов. Среди них есть и прорывные. Например, губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула важность ввода нами в эксплуатацию первой в России школы, возведенной по механизму концессии, расширение в городе инфраструктуры дополнительного образования. Для Сургута важно, что Наталья Владимировна отдельно отметила значимость строительства НТЦ, а также второго моста через реку Обь. В этих проектах действительно залог будущего развития Сургута.

Обращу внимание, что губернатор также отметила результаты, которых добиваются муниципалитеты Югры на федеральном уровне. Сургута это прямо касается. Например, по оценке цифровой трансформации городского хозяйства в категории «Крупные города» Сургут занял третье место. Наша стратегия развития, представленная на недавнем смотре-конкурсе в Санкт-Петербурге, была также признана лучшей в своей номинации. Такая оценка доказывает, что мы на правильном пути!»

Для простых югорчан обращение Натальи Комаровой было описанием сделанного и планами на будущее, а для депутатов и госслужащих – в некоторой степени руководством к действию. И отдельно для участников стратегической сессии – форума «Команды Югры» – основой для разработки конкретных решений, которые смогут претворить в жизнь планы, сформулированные правительством и губернатором региона. А участников форума было немало – депутаты думы Югры и муниципальных парламентов, руководители органов исполнительной власти разных уровней, менеджеры крупных предприятий, представители общественности и творческой интеллигенции.

В итоге собрание оказалось довольно представительным – как рассказал департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры: «В обсуждениях развития региона участвовали 1300 человек, 500 из которых присоединились онлайн. Площадка объединила представителей органов власти, бизнеса, общественников и депутатов со всего округа. Они выработали 63 предложения по развитию региона на стратегическом форуме «Команда Югры».

Оффлайн-часть стратегической сессии прошла в Ханты-Мансийске в концертно-театральном центре «Югра-Классик» сразу после заседания думы округа, на котором были заслушаны и утверждены отчет, инвестпослание и обращение губернатора. Участники мероприятия обсудили послание и его основные тезисы и направления, а также проработали их с точки зрения путей реализации, а также приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Югре на 2023 год.

В ходе форума участники распределились на несколько групп. Им предстояло работать на четырех площадках. Так, одно из направлений – «Качество жизни». В его рамках участники обсудили такие важные вопросы, как доступность образования и культурных событий, массового спорта, а также здравоохранение как один из важных приоритетов региональной политики. На площадке «Комфортная среда» ключевыми темами стали благоустройство общественных пространств, качество дорог, развитие транспортной сети в регионе и другие темы, на которых базируется бытовое благополучие югорчан. Третья площадка – «Инвестиционная стратегия Югры». На ней обсуждали привлечение инвестиций, развитие экономики, особенно, несырьевой ее части, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. И последнее направление – «Научное и цифровое развитие». Там речь шла о цифровизации экономики и госсектора, развитии информационного общества.

По итогам работы групп на каждой из площадок готовились планы действий по различным направлениям, а также по пять конкретных проектов, соответствующих основным темам стратегической сессии. Именно их в конце обсуждали и защищали представители рабочих групп.

Для более четкой формулировки идей для форумчан были подготовлены специальные бланки-шаблоны, при помощи которых можно было емко описать предлагаемую инициативу. Так что каждая из групп проводила мозговой штурм и отвечала на ключевые вопросы: «Задача направления», «Наименование и описание проекта», «Как проект влияет на достижение задачи направления» и «Кто необходим для реализации проекта?» Также имелся блок «Обратная связь: критика, предложения, вопросы» – он заполнялся по итогам вопросов и комментариев других участников стратегической сессии.

«Всего в работе над проектами приняли участие более 400 человек, предложено 63 идеи. Правительство округа берет все эти проекты в работу. Мы проведем с ними глубокую проработку, постараемся включить в рабочий план правительства, дорожную карту реализации Стратегии 2050. В случае необходимости мы снова обратимся к вам за советом. Уверен, что все вместе мы, как «Команда Югры», сможем большую, лучшую часть из этих идей воплотить. Огромное всем спасибо за эту напряженную работу», – прокомментировал первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

«Я считаю, что стратегическая сессия прошла продуктивно. Мы как чиновники убедились, что движемся в правильном направлении, – рассказал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов. – Нам удалось протестировать свои идеи, задумки. Общество нас поддержало. Мы понимали, чего хотим, были наработки, поэтому, когда дали участникам вводные, получили от них результат. Это дорогого стоит. Например, мы рассматривали реализацию проекта «Пушкинская карта» на территории округа, создание информационно-аналитической платформы «Культура Югры». Были конструктивные решения о необходимости мотивации потенциального потребителя, чтобы он понимал, для чего нужна данная платформа. Ведь сфера культуры очень разнопланова – это и школы искусств, и музеи, театры».

«Я предложил расширение программы офсетных договоров и участие промышленной инфраструктуры в софинансировании стартапов. Например: есть компания, у которой имеются разработки, люди, технологии, рынок сбыта, а средств для реализации нет. Компания приходит, например, в Промтехнопарк, показывает бизнес план и подтверждает рынок сбыта. Промтехнопарк входит в долю компании (покупает долю) и располагает ее на своей инфраструктуре, а компания в течение 3-5-7 лет выкупает эту долю, благодаря этому множество действительно важных продуктов и интересных стартапов получат свое право на жизнь, – описал свой опыт участия в стратегической сессии сургутский предприниматель и общественник Алексей Иванов. – Таким образом наш и без того процветающий и сильный регион будет становиться все более и более привлекательным для инвестирования, создания новых производств, высокотехнологичных рабочих мест.

На сегодняшний день Югра – это действительно то место где хочется жить, но никогда не нужно останавливаться на достигнутом, у нас один путь – это развитие. Развитие каждого человека живущего на его территории, развитие местного производства и всего округа, для блага нашей любимой Родины».

Как отметил замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель, задачей участников было грамотно «поштурмовать» реальные проекты и направления работы. Высокую эффективность этому процессу придало разнообразие собравшихся форумчан. Он также рассказал о том, какую идею высказали участники одной из площадок – о восстановлении лесов через госзаказ на офсетные контракты. «Мы закупаем большой объем саженцев чтобы лесовосстановлением заниматься, и почему это не сделать через офсет? Так предприниматель будет понимать объем сбыта. Более того, мы можем работать на наших соседей через такой механизм. Мне показалось это интересной идеей, попробуем ее структурировать», – объяснил Роман Генкель.

«Большая часть предложенных проектов стратегической сессии реализуемы, и войдут либо в поручения по итогам послания главы региона, либо в план реализации стратегии экономического развития региона. Большинство проектов касаются привлечения инвестиций, создания новых предприятий и рабочих мест», – добавил замгубернатора.

Свою часть итогов этого мероприятия подвел и первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов: «Сейчас создается план реализации Стратегии 2050. Данные предложения будут изучены коллегами из профильных департаментов. Самое содержательное и нужное будет включено в план. Далее это может пройти отдельными мероприятиями по предложенным здесь проектам. Самое главное последствие – реализованные проекты. За три часа 400 человек сгенерировали множество идей. Сейчас это нужно обработать. Такой же подход мы применяли при формировании «Карты Югры», когда десятки тысяч югорчан участвовали в ее создании. Затем мы все это обработали и включили в конкретные программы, подлежащие финансированию и контролю».

При поддержке администрации Сургута