Стало известно, специалисты каких сфер востребованы в ХМАО больше всего

В Югре наблюдается острый дефицит специалистов сфер «Автомобильный бизнес», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Рабочий персонал». На одну вакансию в этих направлениях приходится меньше двух резюме.

Отмечается, что повышенный уровень конкуренции в регионе наблюдается в профессиональных сферах «Юристы» (сразу 11,9 резюме на вакансию), «Бухгалтерия» (10,3), «Управление персоналом» (9,1), а также «Административный персонал» (6,7) и «Госслужба, НКО» (6,2).

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», – прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.