Почти четыре миллиона рублей выманили мошенники у югорчан за минувшие сутки

За вчерашний день, 14 ноября, дистанционным мошенникам удалось выманить у жителей Югры почти четыре миллиона рублей. Всего стражи порядка зафиксировали шесть фактов мошенничества и краж с банковских карт, рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«45-летний житель города Сургута был уверен, что ему звонит якобы родной племянник с просьбой о финансовой помощи. Мужчина, не проверяя информации перевел на счет банковской карты, предоставленной «родственником» порядка 25 тысяч личных сбережений, но позже выяснилось, что отправленные деньги, получил находчивый аферист, который ввел в заблуждение доверчивого сургутянина», – сообщили в ведомстве.

Еще одна жертва мошенничества оказалась из Нягани. 25-летняя жительница города отдала аферистам почти 20 тысяч рублей за несуществующий пылесос.

Сейчас по всем фактам возбудили уголовные дела, устанавливаются и задерживаются подозреваемые.