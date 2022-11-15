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Наталья Комарова проведет ежегодную пресс-конференцию

Ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой пройдет 23 ноября

Наталья Комарова проведет ежегодную пресс-конференцию
Фото: admhmao.ru

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет 23 ноября ежегодную пресс-конференцию. Встреча главы региона с журналистами состоится на площадке ОТРК «Югра».

«К участию приглашены представители международных, федеральных, региональных, муниципальных средств массовой информации, представители СМИ города Макеевки Донецкой Народной Республики, представители детско-юношеских редакций, блогерского сообщества региона», – сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежи.

Прямая трансляция начнется в 12:00. Посмотреть ее можно в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в официальной группе региона «Югра» во «ВКонтакте», на сайте ОТРК «Югра».

Также Наталья Комарова проведет 18 ноября прямую линию «Обратная связь». Предложения и вопросы можно оставлять на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Власти пообещали отработать каждый поступивший запрос.

Ранее сообщалось, что ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может не состояться в этом году. Также под вопросом оказалось проведение прямой линии - еще одного традиционного формата общения главы государства.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 46, комментариев: 0
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