Около 17 тысяч преступлений зафиксировали в Югре в 2022 году

За последние десять месяцев 2022 года в Югре зарегистрировали чуть более 17 тысяч преступлений. Снижение криминальных деяний отмечается в Нефтеюганском, Советском и Октябрьском районах, а также городах Пыть-Яхе и Мегионе. Почти половина всех преступлений в округе – это кражи и мошенничества, сообщили в пресс-службы прокуратуры Югры.

«Сократилось число убийств, разбоев и хулиганств, сбытов наркотиков, криминальных случаев ДТП со смертельным исходом, фактов повторного управления транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В регионе уменьшилось количество погибших от преступных посягательств. Активизирована работа правоохранительных органов по выявлению экологических преступлений, а также связанных с уклонением от уплаты налогов», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, снизилось число привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних, а женщин, наоборот, незначительно возросло.

В целом, раскрываемость преступлений в Югре составила 63%. Ранее, в сентябре, этот показатель не превышал 65%.