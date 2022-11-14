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В Югре поймали водителя, находящегося в розыске

Автоинспекторы Нягани задержали разыскиваемого мужчину из Екатеринбурга

В Югре поймали водителя, находящегося в розыске
Фото: МВД России

Сотрудники ГИБДД Нягани задержали 39-летнего водителя Газели из Екатеринбурга во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Лесников. При проверке документов автоинспекторы обнаружили, что мужчина находится в розыске.

«В настоящее время мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания ОМВД России по г. Нягани. Решается вопрос об его этапировании по месту совершения преступления для проведения следственных и процессуальных мероприятий», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее в ХМАО случайно обнаружили находящегося в международном розыске убийцу.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 99, комментариев: 0
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