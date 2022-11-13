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​Югорские спасатели рассказали, как избежать возгорания автомобиля

Спасатели дали советы югорчанам, как избежать возгорания автомобиля

​Югорские спасатели рассказали, как избежать возгорания автомобиля
Фото: pixabay

Зимой запуск двигателя автомобиля может стать проблемой для водителей. Специалисты «Центроспас-Югории» рассказали, как избежать возгорания машины и что делать, если она все же загорелась.

Что может стать причиной возгорания в авто:

- утечка топлива и прочих жидкостей (масла, тосола);

- неисправная электропроводка;

- неправильно установленная автомагнитола, сигнализация, котел.

Чтобы избежать возгорания, необходимо:

- вовремя проходить техническое обслуживание в автосалоне и самостоятельно почаще заглядывать под капот

- устанавливать оборудование (магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя) только в специализированных автоцентрах;

- укомплектовать автомобиль огнетушителем;

- не держать посторонние легковоспламеняющиеся вещи в моторном отсеке;

- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

Распознать пожар в автомобиле можно сразу. Насторожить должно:

- запах бензина или горелой резины в салоне автомобиля;

- дым из-под капота.

В случае пожара действовать нужно быстро и четко, поскольку автомобиль может полностью выгореть всего за 5-6 минут. Действия при пожаре:

Если загорелось пролитое под машиной топливо, сбивайте огонь пеной или порошком из огнетушителя, подавая пену в направлении от края к центру очага.

Если возгорание произошло под капотом, осторожно откройте его сбоку палкой, монтировкой или другим предметом, но ни в коем случае не руками, иначе ожогов не миновать. В первую очередь направляйте огнетушитель на тот участок, который горит интенсивнее других. Кроме огнетушителя можно воспользоваться брезентом, накрыв им пламя, также подойдет песок или вода.

Важно:

Никогда не приступать к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином – это крайне опасно;

Ни в коем случае не садиться в горящий автомобиль и не пытаться его завести.

Если машина загорелась на стоянке:

немедленно эвакуируйте из автомобиля людей и постарайтесь откатить подальше стоящие рядом машины;

если понимаете, что потушить авто самостоятельно уже не удастся, отходите на безопасное расстояние (не менее 10 метров) и вызывайте пожарных.

Если машина загорелась в гараже:

немедленно вызывайте пожарных. Пока они едут, зовите на помощь соседей и постарайтесь выкатить машину на улицу подальше от других гаражей, чтобы огонь не перекинулся на них;

для тушения, пока не приехали спасатели, используйте огнетушители, песок и воду;

если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для последующего оформления и возмещения причиненного ущерба.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 34, комментариев: 0
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